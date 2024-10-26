Жіноча збірна України зіграла внічию в матчі плей-оф за вихід на Євро-2025

Жіноча збірна України з футболу розпочала боротьбу в плей-оф за потрапляння до фінальної частини чемпіонату Європи 2025 року.

Як повідомляє Українська асоціація футболу, підопічні Володимира Пятенка у Стамбулі зіграли внічию з командою Туреччини. Дівчата у синьо-жовтих кольорах вийшли вперед на 31-ій хвилині зусиллями Дар'ї Апанащенко, проте по перерві господарки поля змогли зрівняти рахунок.

Матч-відповідь, що буде номінально домашнім для українок, відбудеться 29 жовтня у столиці Молдови Кишиневі. В разі успіху збірна позмагається з переможцем пари Греція-Бельгія вже безпосередньо за путівку на Євро-2025.

Україна потрапляла на жіночий чемпіонат Європи лише одного разу - у 2009 році. Тоді наші співвітчизниці фінішували останніми в групі.