Поліція продовжує розслідування справи про витрати на турнір Захарової 2015 року – відповідь Нацполу на запит

Поліція відкрила провадження і розслідує справу за фактом використання коштів під час проведення міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup, головним організатором якого була чемпіонка Стелла Хлус (Захарова). Справу було відкрито ще у червні 2015 року.

Про це йдеться у відповіді Головного управління Національної поліції Києва у відповідь на інформаційний запит LB.ua, з яким ми звернулися під час роботи над розслідуванням про завищені витрати на проведення Чемпіонату України-2024 зі спортивної гімнастики, теж організованого Стеллою Захаровою.

У відповіді Нацполу, яку ми отримали вже після публікації розслідування, зокрема, зазначено: «У слідчому управлінні, у межах компетенції, розглянуто Ваш інформаційний запит щодо надання інформації про стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому 04.06.2015 Печерським управлінням поліції за фактом використання коштів під час проведення міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup, головним організатором якого була чемпіонка Стелла Хлус (Захарова) та з інших питань. Повідомляємо, що 04.06.2015 Печерським управлінням поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 364 КК України, за фактом неправомірних дій службових осіб Міністерства молоді та спорту під час проведення турніру з гімнастики серед дорослих та молоді. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває”.

Фото: Lb.ua Відповідь Головного управління Національної поліції Києва на запит Lb.ua.

“Відповідно до вимог статті 222 Кримінального процесуального кодексу України, статті 387 Кримінального кодексу України, більш детальних відомостей з приводу розслідування зазначеного кримінального провадження надати не виявляється можливим”, – йдеться у повідомленні Нацполу.

Нагадаємо, у 2015 році журналісти програми «Схеми. Корупція в деталях» зʼясували, що міжнародний турнір зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup, який організовувала олімпійська чемпіонка Стелла Захарова 23-24 травня 2015 року, мав завищений кошторис витрат, які фінансуються з державного бюджету.

У зв’язку з цим Печерське управління МВС у Києві у 2015 році розпочало досудове розслідування стосовно використання коштів під час проведення Міжнародного турніру зі спортивної гімнастики Ukraine Nation Cup, головним організатором якого є чемпіонка Стелла Хлус (Захарова).