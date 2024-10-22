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СБУ і Нацпол ліквідували дві нові схеми ухилення від мобілізації

Затримали організаторів у Києві та на Вінниччині.

СБУ і Нацпол ліквідували дві нові схеми ухилення від мобілізації
затримання організаторів схеми для ухилянтів

Служба безпеки України і Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації.

Як ідеться на сайті СБУ, організаторів оборудок (адвоката, посадовця ВЛК і шахрая, що представлявся добровольцем) піймали у Києві та на Вінниччині. Вони за свої послуги вимагали 6-10 тисяч доларів.

затримання організаторів схеми для ухилянтів
затримання організаторів схеми для ухилянтів

У Києві викрили ділка, котрий пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань. «Клієнти» могли виїхати за корон нібито у службове відрядження.

«Щоб вести «перемовини» з потенційними призовниками фігурант представлявся військовим, хоча жодного відношення до Сил оборони не мав. Після отримання грошей він планував «зникнути», не виконавши своїх обіцянок, щоб далі шукати нових клієнтів», - додали у спецслужбі.

Затримали зловмисника на гарячому, коли він отримував кошти за фейкове зарахування до лав добробату.

На Вінниччині викрили адвокатку і члена місцевої військово-лікарської комісії. Вони торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Усім затриманим повідомили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, незаконному переправленні осіб через державний кордон, прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та службовому підробленні.

затримання організаторів схеми для ухилянтів
затримання організаторів схеми для ухилянтів

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