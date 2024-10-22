Затримали організаторів у Києві та на Вінниччині.

Служба безпеки України і Національна поліція ліквідували ще дві схеми ухилення від мобілізації.

Як ідеться на сайті СБУ, організаторів оборудок (адвоката, посадовця ВЛК і шахрая, що представлявся добровольцем) піймали у Києві та на Вінниччині. Вони за свої послуги вимагали 6-10 тисяч доларів.

затримання організаторів схеми для ухилянтів

У Києві викрили ділка, котрий пропонував фейкове працевлаштування до одного з добровольчих військових формувань. «Клієнти» могли виїхати за корон нібито у службове відрядження.

«Щоб вести «перемовини» з потенційними призовниками фігурант представлявся військовим, хоча жодного відношення до Сил оборони не мав. Після отримання грошей він планував «зникнути», не виконавши своїх обіцянок, щоб далі шукати нових клієнтів», - додали у спецслужбі.

Затримали зловмисника на гарячому, коли він отримував кошти за фейкове зарахування до лав добробату.

На Вінниччині викрили адвокатку і члена місцевої військово-лікарської комісії. Вони торгували фіктивними довідками про непридатність до служби за станом здоров’я.

Усім затриманим повідомили про підозри у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, незаконному переправленні осіб через державний кордон, прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою та службовому підробленні.