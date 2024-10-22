Укренерго відремонтувало пошкоджену обстрілами високовольтну лінію, що живить Запорізьку АЕС

Ремонтні бригади Укренерго ліквідували пошкодження однієї з високовольтних ліній, які живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію.
Про це повідомило Укренерго.
Лінія 330 кВ була пошкоджена 21 жовтня через російський артилерійський обстріл. Відновлювальні роботи почали після того, як це дозволила безпекова ситуація.
«Незважаючи на всі перешкоди, енергетики продовжують забезпечувати стабільну роботу критично важливих об'єктів. Наразі окупована Запорізька АЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями живлення», - запевнили в Укренерго.
- Раніше цього місяця Запорізька атомна електростанція відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ. Це резервна лінія, яка була пошкоджена внаслідок обстрілу наприкінці минулого місяця, що ще більше обмежило потенційну доступність електропостачання для ЗАЕС - ЛЕП з'єднує майданчик із розподільним пристроєм прилеглої Запорізької ТЕС.