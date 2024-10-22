Укренерго відремонтувало пошкоджену обстрілами високовольтну лінію, що живить Запорізьку АЕС

Станція тепер має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями живлення.

Ремонтні бригади Укренерго ліквідували пошкодження однієї з високовольтних ліній, які живлять окуповану Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомило Укренерго.

Лінія 330 кВ була пошкоджена 21 жовтня через російський артилерійський обстріл. Відновлювальні роботи почали після того, як це дозволила безпекова ситуація.

«Незважаючи на всі перешкоди, енергетики продовжують забезпечувати стабільну роботу критично важливих об'єктів. Наразі окупована Запорізька АЕС має змогу отримувати електроенергію як за основною, так і за резервною лініями живлення», - запевнили в Укренерго.