Зеленський розповів про актуальну ситуацію на фронті: на Харківському напрямку ситуацію стабілізовано

Президент також наголосив, що Курська операція триватиме "стільки, скільки буде потрібно".

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів актуальну ситуацію на фронті.

Він повідомив, що на Харківському напрямку ситуацію стабілізовано.

"Хоча на Куп'янському вони там іноді в такі маневри йдуть - в одну, в іншу сторону. На Сході - тиснуть", - сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що на Курському напрямку Сили оборони виконують свої задачі і будуть їх виконувати "стільки, скільки буде потрібно".

"Це важливий аспект, їм потрібно це робити", - додав Зеленський.

Він також наголосив, що необхідно посилити протиповітряну оборону в Чорному морі. Наразі над цим іде робота.