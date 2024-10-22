​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Хода по придністровському колу
​Хода по придністровському колу
61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність, - Костін
61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність, - Костін
МОЗ готує наказ, який дозволять перевести з паперу в цифру понад 600 медичних форм – Карчевич
МОЗ готує наказ, який дозволять перевести з паперу в цифру понад 600 медичних форм – Карчевич
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Художниця Олена Турянська: «Є люди, які пишуть щоденники. А я фіксую події, людей, місця через предмети»
Художниця Олена Турянська: «Є люди, які пишуть щоденники. А я фіксую події, людей, місця через предмети»
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
Валерія (Нава) Суботіна: «Ті, хто пережив полон, круті. Кажіть їм це»
Валерія (Нава) Суботіна: «Ті, хто пережив полон, круті. Кажіть їм це»
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Києві затримали чоловіка, який вкрав РЕБ станцію з автомобіля військового

Під час обшуку у нього вилучили всі викрадені речі і повернули їх власнику.

У Києві затримали чоловіка, який вкрав РЕБ станцію з автомобіля військового
Військове авто
Фото: Нацполіція

Столичні поліцейські затримали зловмисника, який вкрав РЕБ станцію з автомобіля військового в одному з дворів багатоповерхівок Святошинського району.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції. 

Днями до правоохоронців звернувся військовий із повідомленням про те, що вночі невідома особа обікрала його службовий автомобіль, звідки викрала систему РЕБ, ноутбук, тактичне спорядження, мобільний телефон, документи та інші речі. 

Фото: Нацполіція

Поліцейські обстежили прилеглу територію, опрацювали записи з камер відеонагляду, опитали свідків та встановили, що до крадіжки причетний 40-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали зловмисника, а під час обшуку вилучили у нього всі викрадені речі, які повернули власнику.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. 

Також, на час досудового розслідування, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в серпні в Україні прийняли закон, який у 10 разів підвищує поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки – з 302,8 грн до 3028 грн. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies