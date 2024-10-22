У Києві затримали чоловіка, який вкрав РЕБ станцію з автомобіля військового

Під час обшуку у нього вилучили всі викрадені речі і повернули їх власнику.

Столичні поліцейські затримали зловмисника, який вкрав РЕБ станцію з автомобіля військового в одному з дворів багатоповерхівок Святошинського району.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Днями до правоохоронців звернувся військовий із повідомленням про те, що вночі невідома особа обікрала його службовий автомобіль, звідки викрала систему РЕБ, ноутбук, тактичне спорядження, мобільний телефон, документи та інші речі.

Фото: Нацполіція

Поліцейські обстежили прилеглу територію, опрацювали записи з камер відеонагляду, опитали свідків та встановили, що до крадіжки причетний 40-річний місцевий мешканець, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали зловмисника, а під час обшуку вилучили у нього всі викрадені речі, які повернули власнику.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану). Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Також, на час досудового розслідування, суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що в серпні в Україні прийняли закон, який у 10 разів підвищує поріг для кримінальної відповідальності за дрібні крадіжки – з 302,8 грн до 3028 грн.