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Міндовкілля: найбільшої шкоди завдають ракети – їхнє паливо отруює ґрунт і воду

Деякі ґрунти після війни доведеться на деякий час законсервувати. Крім того, відновлення згорілого лісу займає орієнтовно 90 років.

Міндовкілля: найбільшої шкоди завдають ракети – їхнє паливо отруює ґрунт і воду
Олена Крамаренко
Фото: Міндовкілля

Наразі зафіксовано понад 6 тисяч випадків шкоди довкіллю, завданих збройною агресією РФ, повідомила перша заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олена Крамаренко в інтерв’ю РБК-Україна. 

“Шкода довкіллю від війни, як я вже казала, складає понад 2,6 трильйони гривень. Серед них 1 трлн грн – забруднення ґрунтів, 773 млрд грн – забруднення атмосферного повітря продуктами горіння, 84 млрд грн – забруднення вод. 628 млрд грн – це збитки природно-заповідному фонду”, – сказала Крамаренко.

Вона зазначила, що за останнім дослідженням міжнародних і національних експертів, викиди парникових газів за два роки війни склали близько 180 млн тонн СО2. Шкода, задана Російською Федерацією клімату за 24 місяці війни, становить 32 млрд доларів США.

“Найбільшої шкоди завдають ракети. Їхнє паливо отруює ґрунт і воду, провокує хімічне забруднення довкілля. Пожежі спричиняють викиди у повітря, забруднення атмосфери, і ще вони знищують родючий шар нашої землі. У майбутньому такі деградовані ґрунти довгий час не можна буде використовувати для сільськогосподарського виробництва, вони не даватимуть врожай. Тобто вони будуть законсервовані”, – розповіла заступниця міністра.

Крамаренко пояснила, що речовини можуть потрапляти у підземну воду, забруднюючи колодязі, скважини та річки. 

“Думаю, що ми та наше довкілля ще довго будемо відчувати на собі вплив цих речовин”, – вважає посадовиця.

Також вона повідомила, що якщо говорити про відновлення згорілого лісу, то відновлення лісу займає орієнтовно 90 років.

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