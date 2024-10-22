У голови Миколаївської МСЕК знайшли $450 000, ювелірну колекцію, групу інвалідності, в її сина – російський паспорт

В очільниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) знайшли понад $450 000, а її син виявився громадянином країни-агресорки Росії.
За даними СБУ, посадовиця заробляла на ухилянтах. Гроші та колекцію ювелірних виробів зловмисниця переховувала за різними адресами.
"Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт. За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві рф в Одесі до початку повномасштабної війни", – повідомили в СБУ.
На цього ж сина жінка оформила три незадекларовані квартири. А ще вона торік оформила собі та сину другу групу інвалідності, що дозволило отримувати соціальні виплати.
- На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів.
- У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
- Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Учора президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.