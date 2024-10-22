У голови Миколаївської МСЕК знайшли $450 000, ювелірну колекцію, групу інвалідності, в її сина – російський паспорт

В очільниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) знайшли понад $450 000, а її син виявився громадянином країни-агресорки Росії.

За даними СБУ, посадовиця заробляла на ухилянтах. Гроші та колекцію ювелірних виробів зловмисниця переховувала за різними адресами.

"Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт. За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві рф в Одесі до початку повномасштабної війни", – повідомили в СБУ.

Фото: СБУ в Telegram Знайдені під час обшуків цінності і гроші

Фото: СБУ в Telegram

На цього ж сина жінка оформила три незадекларовані квартири. А ще вона торік оформила собі та сину другу групу інвалідності, що дозволило отримувати соціальні виплати.

Фото: СБУ в Telegram