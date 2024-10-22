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У голови Миколаївської МСЕК знайшли $450 000, ювелірну колекцію, групу інвалідності, в її сина – російський паспорт

Вирішують питання щодо оголошення їй підозри

У голови Миколаївської МСЕК знайшли $450 000, ювелірну колекцію, групу інвалідності, в її сина – російський паспорт
В голови МСЕК Миколаївської області знайшли 450 000 доларів
Фото: СБУ в Telegram

В очільниці Миколаївської обласної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) знайшли понад $450 000, а її син виявився громадянином країни-агресорки Росії.

За даними СБУ, посадовиця заробляла на ухилянтах. Гроші та колекцію ювелірних виробів зловмисниця переховувала за різними адресами.

"Так, більшу частину вилучених грошей та коштовностей знайдено в помешканні її сина – інтерна медичного вишу, в якого СБУ виявила також російський паспорт. За наявними даними, молодик оформив громадянство країни-агресора у колишньому генконсульстві рф в Одесі до початку повномасштабної війни", – повідомили в СБУ.

Знайдені під час обшуків цінності і гроші
Фото: СБУ в Telegram
Знайдені під час обшуків цінності і гроші

Фото: СБУ в Telegram

На цього ж сина жінка оформила три незадекларовані квартири. А ще вона торік оформила собі та сину другу групу інвалідності, що дозволило отримувати соціальні виплати. 

Фото: СБУ в Telegram

  • На початку жовтня голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. Вона брала з ухилянтів гроші за оформлення інвалідності. При обшуках в неї знайшли понад 5 млн доларів. 
  • У цій же області в близько 50 прокурорів виявилися групи інвалідності. За даними журналіста Юрія Бутусова, групи інвалідності прокурори отримали за прикриття корупційних злочинів голови МСЕК. Оформлена інвалідність дозволяла прокурорам отримувати немалі виплати з бюджету.
  • Після цього президент вирішив зібрати засідання Ради нацбезпеки і оборони, аби розібратися з подібними злочинами. Учора президент анонсував "системне, кадрове і процесуальне реагування" на корупцію в МСЕК.
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