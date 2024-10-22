Росіяни атакували Харківщину дронами, є поранений

Під час удару ворожого БПЛА травмовано 31-річного чоловіка.

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В ніч на 22 жовтня, о 02:00 росіяни дроном атакували с. Сенькове Куп’янського району.

"Під час удару ворожого БПЛА травмовано 31-річного чоловіка", – написав очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Крім цього о 08:10 поблизу с. Новоплатонівка Ізюмського району унаслідок влучання БПЛА в будівлю пошкоджені вікна.

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Зеленого Гаю, Вишневого та Лозової.

Із Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуювали 214 осіб (серед них 9 дітей).