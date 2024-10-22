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​Втрати російської армії за добу склали 1350 солдатів

Від початку вторгнення захисники знищили близько 681 580 окупантів.

​Втрати російської армії за добу склали 1350 солдатів
Ворог зосереджує основні наступальні зусилля на Покровському напрямку
Фото: Генштаб

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1350 солдатів російської армії, 8 танків, 2 засоби ППО та 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 681 580 (+1350) осіб,
  • танків ‒ 9079 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,
  • артилерійських систем – 19623 (+34) од,
  • РСЗВ – 1234 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 981 (+2) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
  • крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
  • кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3499 (+20).

Фото: генштаб

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – зазначили у Генштабі. 

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