​Втрати російської армії за добу склали 1350 солдатів

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1350 солдатів російської армії, 8 танків, 2 засоби ППО та 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 681 580 (+1350) осіб,
- танків ‒ 9079 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,
- артилерійських систем – 19623 (+34) од,
- РСЗВ – 1234 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 981 (+2) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,
- спеціальна техніка ‒ 3499 (+20).
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – зазначили у Генштабі.