​Втрати російської армії за добу склали 1350 солдатів

Від початку вторгнення захисники знищили близько 681 580 окупантів.

Упродовж доби українські захисники ліквідували 1350 солдатів російської армії, 8 танків, 2 засоби ППО та 77 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.10.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 681 580 (+1350) осіб,

танків ‒ 9079 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18199 (+24) од,

артилерійських систем – 19623 (+34) од,

РСЗВ – 1234 (+2) од,

засоби ППО ‒ 981 (+2) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17404 (+71),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27111 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3499 (+20).

Фото: генштаб

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – крилатих ракет. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", – зазначили у Генштабі.