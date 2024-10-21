У Херсоні росіяни атакували цивільного з дрона

У Херсоні російські військові атакували з безпілотника цивільного чоловіка. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько восьмої години вечора російські військові атакували з дрона цивільного у Дніпровському районі Херсона. В момент удару 48-річний чоловік перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна", - ідеться у повідомленні.

Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомлялося, внаслідок нічного обстрілу Херсона зазнав поранень 75-річний чоловік.