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У Херсоні росіяни атакували цивільного з дрона

Потерпілого доставили до лікарні.

У Херсоні росіяни атакували цивільного з дрона
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

У Херсоні російські військові атакували з безпілотника цивільного чоловіка. Він отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

"Близько восьмої години вечора російські військові атакували з дрона цивільного у Дніпровському районі Херсона. В момент удару 48-річний чоловік перебував на вулиці. Він дістав вибухову травму та уламкове поранення стегна", - ідеться у повідомленні.

Потерпілого шпиталізували до лікарні для надання медичної допомоги.

Як повідомлялося, внаслідок нічного обстрілу Херсона зазнав поранень 75-річний чоловік

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