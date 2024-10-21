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Голова Пентагону провів зустріч із військовим командуванням України: обговорювали План перемоги і ситуацію на фронті

Окрема тема переговорів – залучення американських інвестицій для розбудови нашого ОПК.

Голова Пентагону провів зустріч із військовим командуванням України: обговорювали План перемоги і ситуацію на фронті
Рустем Умєров і Ллойд Остін
Фото: Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров зустрівся із головою Пентагона Ллойдом Остіним

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Візит мого друга, міністра оборони США Ллойда Остіна, до Києва – важливий сигнал, що свідчить про силу нашого партнерства. Щиро вдячний за підтримку особисто пану Остіну, народу та уряду США. Оголошений сьогодні пакет допомоги на 400 мільйонів доларів забезпечить наші Сили оборони необхідними боєприпасами для артилерії, військовою технікою та озброєнням", - сказав Умєров.

На зустрічі детально Умєров і Остін обговорили кроки з реалізації Плану перемоги президента Володимира Зеленського. Також головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський окреслив пану Остіну оперативну ситуацію на полі бою.

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк, тво командувачів Повітряних сил Анатолій Кривоножко та Військово-морських сил Андрій Тарасов поінформували про поточний стан справ та плани з розвитку цих видів військ. 

Також на зустрічі були присутні начальник ГУР МОУ Кирило Буданов, начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич, голова Держспецтрансслужби Олександр Яковець.

Ллойд Остін зустрівся з військовим командуванням України
Фото: Міноборони
Ллойд Остін зустрівся з військовим командуванням України

"Окрема тема переговорів – залучення американських інвестицій для розбудови нашого оборонно-промислового комплексу. Розглянули можливі взаємовигідні сценарії - спільні підприємства разом з США та прямі американські інвестиції в Український ОПК. Міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін в деталях представив спроможності нашого виробництва. Дуже ціную, що США підтримують ідею фінансування нашої промисловості та закликають інші країни також вкладати кошти у виробництво української зброї", - зазначив Умєров.

  • Як повідомлялося, сьогодні міністр оборони США Ллойд Остін голосив про нову військову допомогу Україні в галузі безпеки на $400 млн. Пентагон у повідомленні для американських ЗМІ оприлюднив вміст допомоги
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