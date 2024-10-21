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Україна важлива для безпеки США із чотирьох причин, - голова Пентагону

Зокрема тому, що війна загрожує безпеці Європи, а також кидає виклик союзникам по НАТО.

Україна важлива для безпеки США із чотирьох причин, - голова Пентагону
Ллойд Остін, скріншот відео
Фото: Міністерство оборони США у Twitter

Міністр оборони США Ллойд Остін наголосив, що Україна важлива для безпеки США із чотирьох причин. 

Про це він заявив під час свого виступу в Дипломатичній академії при МЗС України, передає "Інтерфакс-Україна".

"Україна важлива для безпеки США із чотирьох очевидних причин. Війна Путіна загрожує безпеці Європи. Війна Путіна кидає виклик нашим союзникам по НАТО. Війна Путіна атакує наші спільні цінності. І війна Путіна - це фронтальний наступ на заснований на правилах міжнародний порядок, який гарантує нашу безпеку", - сказав голова Пентагону.

Він наголосив, що перед лицем агресії "ціна принципу завжди мізерна порівняно із ціною капітуляції".

"Для тих, хто думає, що американське лідерство обходиться дорого, подумайте про ціну американського відступу", - сказав Остін.

Він також зазначив, що російське вторгнення в Україну пішло не так, як планував Кремль, і через 970 днів війни Путін не досяг жодної стратегічної мети.

"Жодної. Президент Зеленський не втік. Він не впав. І Україна не впала. Замість цього Росія заплатила приголомшливу ціну за імперську дурість Путіна. Російські війська зазнали сотень тисяч втрат з лютого 2022 року", - зазначив голова Пентагону.

За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень, як наголосив Остін, російські втрати лише за перший рік війни Путіна перевищили сукупні втрати Москви в усіх її конфліктах з часів Другої світової війни. Також Росія витратила понад $200 млрд на підтримку свого вторгнення.

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