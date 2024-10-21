Зеленський: Курська операція забезпечує стратегічну мету

Під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський розповів про важливі наради з Головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем та міністром оборони України Умєровим.

"Детально обговорили ситуацію на фронтових напрямках – Торецький, Покровський, Курахівський, Харківський та всі інші. Доповіді були не лише щодо обставин зараз і наших дій зараз, але й на перспективу. Відповідно – забезпечення та озброєння, комплектування наших бригад", — ідеться у повідомленні президента.

Окремо під час наради обговорили Курську операцію, де Сили оборони продовжують тримати позиції,

"Я дякую кожному воїну за хоробрість. Ми маємо пам’ятати, що Курська операція забезпечує стратегічну мету. Війна має повертатись на території, звідки вона прийшла. Це справедливо, коли буферна зона створена на території агресора", — додає президент.

Глава держави наголошує, що Курська операція дозволила Україні зробити більш активною роботу щодо обмінів – "повертати наших воїнів із російського полону. Кожен це бачить".