Сибіга і Барро обговорили спільне українсько-французьке оборонне виробництво

У суботу, 19 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрівся у Києві із міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, який раніше повідомив про свій візит до нашої держави.

Про це пише пресслужба МЗС України.

На зустрічі йшлося зокрема про зміцнення українсько-французької оборонної співпраці та реалізації спільних оборонних проєктів.

Як зазначив Сибіга, наразі вже закладена основа для розгалуженої співпраці з Францією в оборонній промисловості. Це стосується зокрема локалізації та спільного виробництва найбільш необхідних озброєнь в Україні, а також передачі низки французьких інноваційних технологій.

Андрій Сибіга подякував французькій стороні за втілення рішення про формування української бригади у Франції та висловив сподівання, що ця ініціатива стане прикладом для інших партнерів України.

Крім цього Україна розраховує на підтримку Францією Плану перемоги. Міністр наголосив, що втілення ініціативи буде найкращою відповіддю союзників на масштабування Росією війни, зокрема плани залучення військ Північної Кореї.

Він додав, що Україна та Франція плідно працюють над підготовкою до проведення другого Глобального Саміту миру.

Також Андрій Сибіга відзначив активну роботу Франції та особисто міністра Барро на напрямі повернення українських дітей та привітав нещодавню франко-канадську заяву. За його словами, сторони детально обговорили втілення відповідного пункту Формули миру та залучення якнайбільшої кількості учасників до міністерської конференції 30-31 жовтня в Канаді.