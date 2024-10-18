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Зеленський розповів, хто не підтримує вступ України до НАТО, і про план Б

Президент вважає, що ситуація щодо питання вступу в Альянс може змінитися після виборів у США.

Зеленський розповів, хто не підтримує вступ України до НАТО, і про план Б
Володимир Зеленський на YES
Фото: сайт президента

Володимир Зеленський вважає, що під вступом України до НАТО не підпишуться ті члени Альянсу, які хочуть діалогу із РФ.

Таку думку глава держави озвучив в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

«У запрошенні (до НАТО – Ред.) я не бачу серйозних ризиків… Не підпишуться, я вважаю, ті, хто хоче все таки залишити місце або залишити простір у діалозі з Росією», - сказав Зеленський.

На запитання про те, чи існує план Б у разі відмови, Президент України зауважив, що ситуація може змінитися після виборів у США.

«Якщо їхня політика після виборів зміниться - ось ці зміни і є план Б. Сама по собі політика США буде впливати на розвиток цієї війни», - додав Зеленський.

  • Минулого місяця кандидат у віцепрезиденти США від Республіканської партії Джей Ді Венс розповів, як може виглядати план Дональда Трампа щодо "завершення війни за 24 години". На думку партнера Трампа, урегулювання війни вимагатиме від України відмовитися від вступу до НАТО. А повоєнне відновлення чомусь має взяти на себе Європа, яка "недофінансувала війну, в той час як американські платники податків були щедрими до України". 
  • Сам Трамп у разі перемоги на виборах пообіцяв “вивести” США з війни в Україні.
  • Очільник уряду Угорщини Віктор Орбан після представлення Зеленським плану перемоги (де першим пунктом є вступ до НАТО), заявив, що це "не могло не викликати в нього жах".
  • Також стримана у питанні вступу нашої держави до Альянсу Німеччина.
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