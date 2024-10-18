Зеленський розповів, хто не підтримує вступ України до НАТО, і про план Б

Президент вважає, що ситуація щодо питання вступу в Альянс може змінитися після виборів у США.

Володимир Зеленський вважає, що під вступом України до НАТО не підпишуться ті члени Альянсу, які хочуть діалогу із РФ.

Таку думку глава держави озвучив в інтерв’ю журналістам українських телеканалів.

«У запрошенні (до НАТО – Ред.) я не бачу серйозних ризиків… Не підпишуться, я вважаю, ті, хто хоче все таки залишити місце або залишити простір у діалозі з Росією», - сказав Зеленський.

На запитання про те, чи існує план Б у разі відмови, Президент України зауважив, що ситуація може змінитися після виборів у США.

«Якщо їхня політика після виборів зміниться - ось ці зміни і є план Б. Сама по собі політика США буде впливати на розвиток цієї війни», - додав Зеленський.