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Рютте: на Раді Україна - НАТО питання запрошення України до НАТО не було основною темою обговорення

Водночас генсек Альянсу висловив впевненість, що Україна стане членом НАТО.

Рютте: на Раді Україна - НАТО питання запрошення України до НАТО не було основною темою обговорення
Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що питання запрошення України до членства в Альянсі не було основним для обговорення під час засідання Ради Україна-НАТО.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн - членів Організації Північноатлантичного договору, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Ми всі знаємо, що Україна стане членом НАТО, тому питання в тому, коли саме і коли відбудеться запрошення. Але це не було головним питанням учорашніх дебатів", - повідомив Рютте.

  • На зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня Марк Рютте сказав, що Україна в майбутньому приєднається до НАТО і стане 33-м або 34-м членом Альянсу.
  • Вступ до цієї організації для нашої держави є пунктом у плані перемоги, який Володимир Зеленський презентував партнерам.
  • Зі свого боку, Зеленський у Брюсселі заявив, що Україна заслуговує стати 33-ім членом НАТО. "Запрошення України до НАТО посилить нас у дипломатичному сенсі і наблизить нас до реального і (що дуже важливо) справедливого миру", - вважає глава держави.
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