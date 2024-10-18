Рютте: на Раді Україна - НАТО питання запрошення України до НАТО не було основною темою обговорення

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що питання запрошення України до членства в Альянсі не було основним для обговорення під час засідання Ради Україна-НАТО.
Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн - членів Організації Північноатлантичного договору, передає "Інтерфакс-Україна".
"Ми всі знаємо, що Україна стане членом НАТО, тому питання в тому, коли саме і коли відбудеться запрошення. Але це не було головним питанням учорашніх дебатів", - повідомив Рютте.
- На зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі 17 жовтня Марк Рютте сказав, що Україна в майбутньому приєднається до НАТО і стане 33-м або 34-м членом Альянсу.
- Вступ до цієї організації для нашої держави є пунктом у плані перемоги, який Володимир Зеленський презентував партнерам.
- Зі свого боку, Зеленський у Брюсселі заявив, що Україна заслуговує стати 33-ім членом НАТО. "Запрошення України до НАТО посилить нас у дипломатичному сенсі і наблизить нас до реального і (що дуже важливо) справедливого миру", - вважає глава держави.