Рютте: на Раді Україна - НАТО питання запрошення України до НАТО не було основною темою обговорення

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що питання запрошення України до членства в Альянсі не було основним для обговорення під час засідання Ради Україна-НАТО.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі на пресконференції після зустрічі міністрів оборони країн - членів Організації Північноатлантичного договору, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми всі знаємо, що Україна стане членом НАТО, тому питання в тому, коли саме і коли відбудеться запрошення. Але це не було головним питанням учорашніх дебатів", - повідомив Рютте.