Висновки саміту ЄС: лідери блоку засудили російські обстріли енергоінфраструктури України і атаки на комерційні судна

Володимир Зеленський на зустрічі лідерів ЄС, Брюссель, 17 жовтня 2024 року

Відповідно до висновків засідання Європейської ради, лідери ЄС засудили російські обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури України, а також напади РФ на комерційні судна, передає "Інтерфакс-Україна".

Єврорада заявила, що "підтримує всі зусилля, і державні, і приватні, щодо термінового підвищення енергетичної безпеки України перед зимою і задоволення негайних гуманітарних і цивільних потреб населення України, водночас роблячи енергосистему України стійкішою в довгостроковій перспективі".

Також у ЄС відреагували на ситуацією з ядерною безпекою у нашій державі та привітали зусилля МАГАТЕ з моніторингу ситуації й надання допомоги в підтримці ядерної безпеки.

"В цьому контексті вона (Єврорада - Ред.) закликає до подальшої інтеграції енергосистеми України з енергетичною мережею Союзу та до конкретних дій щодо цього. Європейська рада визнає важливу роль, яку відіграють держави-члени в сусідньому регіоні", - йдеться у висновках.

У ЄС відреагували і на російські обстріли портової інфраструктури й напади на комерційні судна.

"Європейська рада виступає проти використання продовольства як зброї, що підриває глобальну продовольчу безпеку, зачіпаючи вразливих людей і регіони, які найбільше цього потребують", - наголосили у висновках.

Щодо військової підтримки України, то Європейська рада зазначила - допомогу надаватимуть за умови повного дотримання політики безпеки і оборони певних держав-членів, а також враховуватимуть інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів ЄС.