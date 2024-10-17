Висновки саміту ЄС: лідери блоку засудили російські обстріли енергоінфраструктури України і атаки на комерційні судна

Відповідно до висновків засідання Європейської ради, лідери ЄС засудили російські обстріли енергетичної та цивільної інфраструктури України, а також напади РФ на комерційні судна, передає "Інтерфакс-Україна".
Єврорада заявила, що "підтримує всі зусилля, і державні, і приватні, щодо термінового підвищення енергетичної безпеки України перед зимою і задоволення негайних гуманітарних і цивільних потреб населення України, водночас роблячи енергосистему України стійкішою в довгостроковій перспективі".
Також у ЄС відреагували на ситуацією з ядерною безпекою у нашій державі та привітали зусилля МАГАТЕ з моніторингу ситуації й надання допомоги в підтримці ядерної безпеки.
"В цьому контексті вона (Єврорада - Ред.) закликає до подальшої інтеграції енергосистеми України з енергетичною мережею Союзу та до конкретних дій щодо цього. Європейська рада визнає важливу роль, яку відіграють держави-члени в сусідньому регіоні", - йдеться у висновках.
У ЄС відреагували і на російські обстріли портової інфраструктури й напади на комерційні судна.
"Європейська рада виступає проти використання продовольства як зброї, що підриває глобальну продовольчу безпеку, зачіпаючи вразливих людей і регіони, які найбільше цього потребують", - наголосили у висновках.
Щодо військової підтримки України, то Європейська рада зазначила - допомогу надаватимуть за умови повного дотримання політики безпеки і оборони певних держав-членів, а також враховуватимуть інтереси безпеки та оборони всіх держав-членів ЄС.
- 17 жовтня Володимир Зеленський прибув до Брюсселя на запрошення голови Євроради Шарля Мішеля.
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