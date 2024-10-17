МЗС Молдови "взяло до уваги", що Росія може доправляти людей автобусами до виборчих дільниць

Міністерство закордонних справ Молдови "взяло до відома" повідомлення про спроби організації незаконного транспортування виборців на виборчі дільниці, відкриті в Росії.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС.
Зазначається, що такі плани мають на меті "поставити під сумнів легітимність голосування" і штучно скласти "враження натовпів" на двох виборчих дільницях, які мають бути відкриті при посольстві Молдови в Москві.
У заяві не вказується джерело інформації і хто будує такі плани. Центральна виборча комісія також іще не коментувала ситуацію.
Міністр закордонних справ Міхай Попсой окремо заявив, що має сигнали про те, що Москва "спробує організувати транспортування виборців", і попередив, що виборча влада Молдови вживатиме "необхідних заходів".
Раніше Поліція країни повідомила, що десятки молодих людей із Молдови їздили до Москви під приводом участі у культурно-туристичній програмі. У ході тренінгів їм розповідали про технічні особливості протестів та протистояння силовим структурам.
Вибори в Молдові
- Прозахідна президентка Мая Санду балотується на другий термін 20 жовтня на виборах, що пройдуть одночасно з референдумом, який вирішить, чи хочуть громадяни Молдови, щоб їхня країна прагнула до вступу в Європейський союз.
- Ці два голосування вважають вирішальними для майбутнього колишньої радянської республіки, вони відбуваються на тлі гібридної кампанії дезінформації, яку використовує Росія, щоб утримати Молдову в своїй орбіті.
- Сполучені Штати також попередили про кампанію Москви, спрямовану на зрив намірів Молдови інтегруватися в євроатлантичне співтовариство.
- За уряду Санду Молдова отримала статус кандидата в ЄС у 2022 році й розпочала переговори про вступ раніше цього року після того, як підтримала Україну на тлі неспровокованого вторгнення Росії.
- У березні цього року парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни.