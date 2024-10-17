МЗС Молдови "взяло до уваги", що Росія може доправляти людей автобусами до виборчих дільниць

20 жовтня в країні відбудуться президентські вибори і референдум щодо вступу в ЕС.

Міністерство закордонних справ Молдови "взяло до відома" повідомлення про спроби організації незаконного транспортування виборців на виборчі дільниці, відкриті в Росії.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС.

Зазначається, що такі плани мають на меті "поставити під сумнів легітимність голосування" і штучно скласти "враження натовпів" на двох виборчих дільницях, які мають бути відкриті при посольстві Молдови в Москві.

У заяві не вказується джерело інформації і хто будує такі плани. Центральна виборча комісія також іще не коментувала ситуацію.

Міністр закордонних справ Міхай Попсой окремо заявив, що має сигнали про те, що Москва "спробує організувати транспортування виборців", і попередив, що виборча влада Молдови вживатиме "необхідних заходів".

Раніше Поліція країни повідомила, що десятки молодих людей із Молдови їздили до Москви під приводом участі у культурно-туристичній програмі. У ході тренінгів їм розповідали про технічні особливості протестів та протистояння силовим структурам.

Вибори в Молдові