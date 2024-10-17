У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
У Києві викрили 3-х адмінів сервісного центру МВС, які незаконно знімали “резерв” з талонів для пільговиків
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
Мир завдяки силі? Володимир Зеленський представив парламенту План перемоги
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
МОЗ опрацював 19 тисяч підозрілих справ МСЕК – Кузін
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
Віктор Микита: «Мери інколи забувають про війну і пробують бути популярними серед населення. У питанні мобілізації особливо»
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
І не він, і не вона: на кордоні виявили особу, що назвалася жінкою, але проходила ВЛК як чоловік
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Курська операція. Актуальний стан справ
Курська операція. Актуальний стан справ
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
Зеленський представив у Верховній Раді План перемоги. Він передбачає запрошення в НАТО уже зараз
ГоловнаСвіт

МЗС Молдови "взяло до уваги", що Росія може доправляти людей автобусами до виборчих дільниць

20 жовтня в країні відбудуться президентські вибори і референдум щодо вступу в ЕС.

МЗС Молдови "взяло до уваги", що Росія може доправляти людей автобусами до виборчих дільниць
Прапор Молдови
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Молдови "взяло до відома" повідомлення про спроби організації  незаконного  транспортування виборців на виборчі дільниці, відкриті в Росії. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на заяву МЗС.

Зазначається, що такі плани мають на меті "поставити під сумнів легітимність голосування" і штучно скласти "враження натовпів" на двох виборчих дільницях, які мають бути відкриті при посольстві Молдови в Москві.

У заяві не вказується джерело інформації і хто будує такі плани. Центральна виборча комісія також іще не коментувала ситуацію.

Міністр закордонних справ Міхай Попсой окремо заявив, що має сигнали про те, що Москва "спробує організувати транспортування виборців", і попередив, що виборча влада Молдови вживатиме "необхідних заходів".

Раніше Поліція країни повідомила, що десятки молодих людей із Молдови їздили до Москви під приводом участі у культурно-туристичній програмі. У ході тренінгів їм розповідали про технічні особливості протестів та протистояння силовим структурам.

Вибори в Молдові

  • Прозахідна президентка Мая Санду балотується на другий термін 20 жовтня на виборах, що пройдуть одночасно з референдумом, який вирішить, чи хочуть громадяни Молдови, щоб їхня країна прагнула до вступу в Європейський союз.
  • Ці два голосування вважають вирішальними для майбутнього колишньої радянської республіки, вони відбуваються на тлі гібридної кампанії дезінформації, яку використовує  Росія, щоб утримати Молдову в своїй орбіті.
  • Сполучені Штати також попередили про кампанію Москви, спрямовану на зрив намірів Молдови інтегруватися в євроатлантичне співтовариство.
  • За уряду Санду Молдова отримала статус кандидата в ЄС у 2022 році й розпочала переговори про вступ раніше цього року після того, як підтримала Україну на тлі неспровокованого вторгнення Росії. 
  • У березні цього року парламент Молдови затвердив документ про євроінтеграцію країни.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies