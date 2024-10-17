Politico: з 2021 року виявлено щонайменше 9 випадків розливів нафти російськими танкерами у світових водах

З 2021 року у світових водах виявлено щонайменше 9 випадків розливів нафти танкерами, що входять до “тіньового флоту” Росії, пише Politico.

Видання розповідає, що у березні британська берегова охорона помітила приблизно за 100 кілометрів від узбережжя Шотландії темну пляму, що тягнулася на 23 кілометри в Північну Атлантику.

Відповідно до внутрішнього аналізу, підготовленого супутниковими службами берегової охорони, ймовірним джерелом цієї плями був танкер Innova ‒ розміром приблизно з Ейфелеву вежу, який тоді перевозив мільйон барелів санкційної нафти з Росії до нафтопереробного заводу в Індії. Однак детальне розслідування інциденту не провели і танкер ‒ без будь-яких наслідків ‒ продовжує торгувати сьогодні нафтою, допомагаючи наповнювати військову скриньку Кремля.

“Innova ‒ лише одне із сотень суден так званого тіньового флоту, що є сукупністю найчастіше старих суден, яких погано обслуговують, які ходять попри західні санкції і завдають шкоди навколишньому середовищу без наслідків”, ‒ зазначає Politico.

Спільне розслідування POLITICO та некомерційної журналістської групи SourceMaterial виявило щонайменше дев'ять випадків, коли судна таємного тіньового флоту з 2021 року залишали розливи у світових водах. Для цього використовувалися супутникові знімки неурядової організації SkyTruth у поєднанні з даними судноплавства аналітичної компанії Lloyd's List і товарної платформи Kpler.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард заявила, що кораблі значно загрожують морському середовищу.

“Це проблема, яка лише загострилася після повномасштабного вторгнення президента Росії Володимира Путіна в Україну. Оскільки Москва перебуває під санкціями Заходу, зростає кількість танкерів, які перевозять незаконні товари ‒ і потенційно шкодять навколишньому середовищу ‒ у всьому світі. Ці судна не лише скрипучі та здебільшого нерегульовані, вони ще часто не застраховані, а це означає, що в разі витоку чи більш серйозного розливу уряду буде важко притягнути їх до відповідальності”, ‒ йдеться у матеріалі.

POLITICO та SourceMaterial виявили викиди скрізь від Таїланду до В’єтнаму, Італії та Мексики ‒ усі пов’язані з тіньовим флотом. Танкери також проходять жвавими судноплавними коридорами, такими як Червоне море та Панамський канал, тобто будь-яка серйозна аварія вплине на міжнародні торговельні шляхи.

Експерти вважають, що це лише питання часу, коли один із цих кораблів зазнає катастрофи з серйозними екологічними та економічними руйнуваннями.

“Розливи нафти та ризик утворення плям жахливі. Крім шкоди навколишньому середовищу, частина з якої буде незворотною, це величезний вплив на прибережні держави, які повинні фінансувати витрати на очищення. Це бомба уповільненої дії”, — сказав експерт із тіньового флоту аналітичного Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Ісаак Леві.

“Креативні” шляхи Москви

Коли Захід вперше запровадив санкції проти російської нафти у 2022 році, він мав на меті закрити важливе джерело для Кремля, половина бюджету якого покладається на експорт нафти та газу. Але майже через два роки заходи, які включають загальну заборону на імпорт до Європейського Союзу та обмеження цін на нафту, яке союзники G7 запровадили разом з іншими партнерами, переважно не спрацювали.

Натомість Москва знайшла “креативні обхідні шляхи”. Росія перемаркувала свою сиру нафту, щоб приховати її походження, і організувала створила флот із більше ніж 600 суден, кількість яких постійно зростає. Власники суден часто ховаються під підставними компаніями. РФ використала флот, щоб обійти встановлену G7 цінову межу в 60 доларів за барель. Таку тактику також використовують для аналогічних цілей Іран і Венесуела.

Прайс-кеп виявився "дірявим інструментом"

Мішель Візе Бокманн, аналітик з судноплавства та експерт з тіньового флоту в Lloyd's List, каже, що цінова межа “виявилася дуже дірявим інструментом”. За даними CREA, близько 80% морської сирої нафти Москви перевозилося на судах, які не контролюються Заходом. Тим часом загальна кількість суден тіньового флоту з 2022 року зросла більш ніж утричі. І гроші продовжували надходити у військову скарбницю Росії. Так, тіньовий флот Москви до вересня перевіз сирої нафти на 80 мільярдів євро з того часу, як два роки тому G7 ввела цінову межу.

Lloyd's List визначає ці танкери як такі, що не мають конкретного власника і побудовані 15 років тому або більше. Інженери кваліфікують судна як високоризикові. Це робить їх більш уразливими до технічних проблем, які можуть вплинути на їхнє управління, структурну цілісність та морехідні якості. Чотири п’ятих цих суден не мають надійного страхування, тому вони часто уникають міжнародного нагляду та регулювання. Цей ризик лише зростає, коли танкери вимикають свої транспондери або передають неправдиві дані про місцезнаходження.

Розливи шкодять морському життю, а їхнє очищення також має наслідки

Розливи також становлять “дуже серйозну проблему” для місцевої дикої природи, сказав Стефан Бойцов, дослідник, що спеціалізується на забрудненні моря з Норвезького інституту морських досліджень. Вони можуть завдати шкоди морському життю, зробити споживчі продукти, такі як молюски, токсичними та перешкодити розмноженню риби.

Очищення розливів створює свої проблеми: хімічні речовини, які використовуються, можуть поширювати забруднення.

Також є ризик зіткнення. У липні корабель російського тіньового флоту врізався в інший танкер у водах Малайзії, унаслідок обидва загорілися.