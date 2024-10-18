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ЄС на саміті фактично зупинив процес приєднання Грузії

Європейські лідери сподіваються, що парламентські вибори будуть прозорими.

ЄС на саміті фактично зупинив процес приєднання Грузії
Протести у Тбілісі з прапорами ЄС
Фото: EPA/UPG

Рішення лідерів країн ЄС на саміті у Брюсселі містять невтішні новини для Грузії: у Євросоюзі заявили про фактичну зупинку процесу приєднання держави до блоку.

Як стверджується в підсумковому документі засідання Євроради, "курс дій нинішньої влади ставить під загрозу європейський шлях Грузії". ЄС закликає Тбілісі "провести демократичні, всеосяжні та стійкі реформи".

Водночас в ЄС покладають великі надії на зміну позиції Грузії - зокрема завдяки "вільним та справедливим парламентським виборам". Владу закликають допустити до виборчого процесу міжнародних та національних спостерігачів, а також не чинити тиск на незалежні ЗМІ. 

Європейська Рада також підкреслила відданість принципу територіальної цілісності та суверенітету Грузії у її міжнародно визнаних кордонах.

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