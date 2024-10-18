ЄС на саміті фактично зупинив процес приєднання Грузії

Рішення лідерів країн ЄС на саміті у Брюсселі містять невтішні новини для Грузії: у Євросоюзі заявили про фактичну зупинку процесу приєднання держави до блоку.
Як стверджується в підсумковому документі засідання Євроради, "курс дій нинішньої влади ставить під загрозу європейський шлях Грузії". ЄС закликає Тбілісі "провести демократичні, всеосяжні та стійкі реформи".
Водночас в ЄС покладають великі надії на зміну позиції Грузії - зокрема завдяки "вільним та справедливим парламентським виборам". Владу закликають допустити до виборчого процесу міжнародних та національних спостерігачів, а також не чинити тиск на незалежні ЗМІ.
Європейська Рада також підкреслила відданість принципу територіальної цілісності та суверенітету Грузії у її міжнародно визнаних кордонах.
- Парламентські вибори у Грузії мають відбутися 26 жовтня. За їхніми підсумками проросійська керівна партія "Грузинська мрія" може опинитися в меншості.