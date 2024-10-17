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Джо Байден відреагував на повідомлення про смерть голови ХАМАС Ях'ї Сінвара

Президент США вважає цей день хорошим для всього світу.

Джо Байден відреагував на повідомлення про смерть голови ХАМАС Ях'ї Сінвара
Джо Байден
Фото: EPA/UPG

Джо Байден виступив із заявою з приводу повідомлень про смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Це хороший день для Ізраїлю, для Сполучених Штатів і для всього світу”, - зазначив Байден.

Президент США нагадав, що Сінвар був був організатором різанини, зґвалтувань і викрадень 7 жовтня, а отже за загибель тисяч ізраїльтян, палестинців, американців і громадян з понад 30 країн. 

“Невдовзі після різанини 7 жовтня я наказав співробітникам відділу спеціальних операцій і нашим фахівцям із розвідки працювати пліч-о-пліч із їхніми ізраїльськими колегами, щоб допомогти знайти та відстежити Сінвара та інших лідерів ХАМАС, які переховуються в Газі”, - повідомив президент США.

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Байден зауважив, що ЦАХАЛ за допомогою американської розвідки невпинно переслідував лідерів ХАМАС, виводячи їх із схованок і змушуючи тікати. 

Також американський президент наголосив, що Ізраїль мав повне право ліквідувати керівництво та військову структуру ХАМАС. 

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