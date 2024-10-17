Джо Байден відреагував на повідомлення про смерть голови ХАМАС Ях'ї Сінвара

Джо Байден виступив із заявою з приводу повідомлень про смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.
Про це повідомила пресслужба Білого дому.
“Це хороший день для Ізраїлю, для Сполучених Штатів і для всього світу”, - зазначив Байден.
Президент США нагадав, що Сінвар був був організатором різанини, зґвалтувань і викрадень 7 жовтня, а отже за загибель тисяч ізраїльтян, палестинців, американців і громадян з понад 30 країн.
“Невдовзі після різанини 7 жовтня я наказав співробітникам відділу спеціальних операцій і нашим фахівцям із розвідки працювати пліч-о-пліч із їхніми ізраїльськими колегами, щоб допомогти знайти та відстежити Сінвара та інших лідерів ХАМАС, які переховуються в Газі”, - повідомив президент США.
Байден зауважив, що ЦАХАЛ за допомогою американської розвідки невпинно переслідував лідерів ХАМАС, виводячи їх із схованок і змушуючи тікати.
Також американський президент наголосив, що Ізраїль мав повне право ліквідувати керівництво та військову структуру ХАМАС.
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В кінці липня ХАМАС заявив про смерть одного зі своїх лідерів Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів".
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Офіційно Ізраїль не взяв відповідальність за вбивство Ісмаїла Ганії.
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