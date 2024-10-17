Джо Байден відреагував на повідомлення про смерть голови ХАМАС Ях'ї Сінвара

Президент США вважає цей день хорошим для всього світу.

Джо Байден виступив із заявою з приводу повідомлень про смерть лідера ХАМАС Ях'ї Сінвара.

Про це повідомила пресслужба Білого дому.

“Це хороший день для Ізраїлю, для Сполучених Штатів і для всього світу”, - зазначив Байден.

Президент США нагадав, що Сінвар був був організатором різанини, зґвалтувань і викрадень 7 жовтня, а отже за загибель тисяч ізраїльтян, палестинців, американців і громадян з понад 30 країн.

“Невдовзі після різанини 7 жовтня я наказав співробітникам відділу спеціальних операцій і нашим фахівцям із розвідки працювати пліч-о-пліч із їхніми ізраїльськими колегами, щоб допомогти знайти та відстежити Сінвара та інших лідерів ХАМАС, які переховуються в Газі”, - повідомив президент США.

Байден зауважив, що ЦАХАЛ за допомогою американської розвідки невпинно переслідував лідерів ХАМАС, виводячи їх із схованок і змушуючи тікати.

Також американський президент наголосив, що Ізраїль мав повне право ліквідувати керівництво та військову структуру ХАМАС.