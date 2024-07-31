Іран анонсував спецоперації у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу

"... Жорсткіші та спрямовані на те, щоб викликати глибоке каяття у злочинця", - заявило представництво Ірану при ООН.

Іран пригрозив помстою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Як повідомило представництво Ірану при ООН на своїй сторінці у соцмережі Х, "відповіддю на вбивство справді стануть спеціальні операції".

"... Жорсткіші та спрямовані на те, щоб викликати глибоке каяття у злочинця", - йдеться у дописі.