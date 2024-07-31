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Іран анонсував спецоперації у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу

"... Жорсткіші та спрямовані на те, щоб викликати глибоке каяття у злочинця", - заявило представництво Ірану при ООН.

Іран анонсував спецоперації у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу
Прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

Іран пригрозив помстою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.

Як повідомило представництво Ірану при ООН на своїй сторінці у соцмережі Х, "відповіддю на вбивство справді стануть спеціальні операції".

"... Жорсткіші та спрямовані на те, щоб викликати глибоке каяття у злочинця", - йдеться у дописі.

  • ХАМАС нині заявив про смерть одного зі своїх лідерів Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів",
  • Революційна гвардія Ірану повідомила, що Ганія загинув разом із охоронцем у будинку, де зупинився на час візиту до Тегерана. Політичний лідер ХАМАСу перебував у Тегерані з нагоди інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіна.
  • Коментарів Ізраїлю з цього приводу не було.
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