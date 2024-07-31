Іран анонсував спецоперації у відповідь на вбивство лідера ХАМАСу

Іран пригрозив помстою за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії.
Як повідомило представництво Ірану при ООН на своїй сторінці у соцмережі Х, "відповіддю на вбивство справді стануть спеціальні операції".
"... Жорсткіші та спрямовані на те, щоб викликати глибоке каяття у злочинця", - йдеться у дописі.
- ХАМАС нині заявив про смерть одного зі своїх лідерів Ісмаїла Ганія у Тегерані. В убивстві організація звинуватила "сіоністів",
- Революційна гвардія Ірану повідомила, що Ганія загинув разом із охоронцем у будинку, де зупинився на час візиту до Тегерана. Політичний лідер ХАМАСу перебував у Тегерані з нагоди інавгурації нового іранського президента Масуда Пезешкіна.
- Коментарів Ізраїлю з цього приводу не було.