Німеччина подарує Чехії танки "Leopard"

Чеська армія отримає від Німеччини ще чотирнадцять старіших танків Leopard 2A4 і одну рятувальну машину Büffel-3. Як пише ČT24, це буде компенсацією Чехії за допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії. Перший танк надійде наприкінці цього року. Решту машин Німеччина поставить до початку 2026 року.
Для чеської армії передача танків буде ще одним кроком до створення важкої механізованої бригади.
У 2022 і 2023 роках Чехія отримала в подарунок від Німеччини чотирнадцять бойових танків Leopard 2A4 і один рятувальний танк Büffel 3 на шасі Leopard 2A4. Таким чином, армія матиме загалом 28 бойових танків Leopard 2A4 та дві евакуаційні машини.
- У квітні цього року оборонний комітет чеського парламенту затвердив закупівлю 76 танків Leopard 2A8 з додатковими інженерними машинами на понад 2 млрд євро.
- Тим часом Чехія шукає гроші, аби продовжити ініціативу з боєприпасами для України наступного року.
- З початку повномасштабного російського вторгнення Чехія надала Україні військову допомогу на суму близько 400 мільйонів євро й продовжуватиме підтримувати з такою ж динамікою протягом 10 років дії документа. Чехія також вивчатиме варіанти постачання додаткової військової техніки з урахуванням потреб нашої країни.
- Чехія й надалі допомагатиме нашій державі у межах своєї ініціативи з постачання артснарядів калібрів 155 мм та 122 мм за підтримки країн-партнерів.