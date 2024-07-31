Німеччина подарує Чехії танки "Leopard"

Чеська армія отримає від Німеччини ще чотирнадцять старіших танків Leopard 2A4 і одну рятувальну машину Büffel-3. Як пише ČT24, це буде компенсацією Чехії за допомогу Україні у боротьбі проти російської агресії. Перший танк надійде наприкінці цього року. Решту машин Німеччина поставить до початку 2026 року.

Для чеської армії передача танків буде ще одним кроком до створення важкої механізованої бригади.

У 2022 і 2023 роках Чехія отримала в подарунок від Німеччини чотирнадцять бойових танків Leopard 2A4 і один рятувальний танк Büffel 3 на шасі Leopard 2A4. Таким чином, армія матиме загалом 28 бойових танків Leopard 2A4 та дві евакуаційні машини.