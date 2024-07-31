У Словаччині висунули звинувачення прокурору, який розслідував корупційну справу проти топпосадовців

Один із ключових фігурантів у тій справі був прем'єр Роберт Фіцо.

У Словаччині поліцейська інспекція висунула звинувачення прокурору Міхалю Шуреку та ексголові Національного кримінального агентства Любомиру Данко. Обидва розслідували корупційну справу "Пургаторі", в якій фігурували словацький прем'єр Роберт Фіцо, ексміністр оборони Роберт Калінак, ексшеф національної поліції Тібор Гаспар та інші високопосадовці, підозрювані в хабарництві та втручанні у слідство, пише Politico.

Прокурор Шурек був єдиним серед посадових осіб, яких звинуватила словацька влада, хто продовжував працювати над розслідуванням корупційної справи "Пургаторі". Критики побоюються, що звинувачення проти нього можуть бути спробою усунути його від справи.

Після повернення на посаду Роберта Фіцо його уряд ліквідував Офіс спеціального прокурора, який займався розслідуванням справи "Пургаторі" та шахрайства із бюджетом ЄС. Єврокомісія і Європейська прокуратура закликали Братиславу не робити цього.

Торік після вступу на посаду міністра внутрішніх справ Естока відсторонили двох детективів. Згідно з обвинуваченням, детективи допустили процедурні помилки під час розслідування, наприклад, занотували поліцейські допити в неправильний файл. У разі доведення вини судом їм загрожує від семи до 12 років позбавлення волі.

Справа "Пургаторі" стосується розслідування корупційної мережі довкола олігарха, і Фіцо в ній був одним із основних підозрюваних.