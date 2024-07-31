Прокуратура Парижа розслідує випадки антисемітизму на Олімпіаді

Під час футбольного матчу команди Ізраїлю глядачі вчиняли провокаційні дії.

Французькі правоохоронці отримали повідомлення про вчинення групою вболівальників під час футбольного матчу олімпійського турніру за участі збірної Ізраїлю дій антисемітського характеру.

Як пише BBC, чоловіки вивісили на трибунах банер з написом "Геноцидна Олімпіада", засвистували державний гімн Ізраїлю, а також демонстрували образливі жести "антисемітського змісту".

Після поєдинку організаційний комітет Олімпійських Ігор звернувся до поліції зі скаргою на поведінку відвідувачів трибун. Речник Олімпіади виступив із заявою про засудження подібних дій та нагадування, що Ігри - це "час для гармонії та толерантності".

У прокуратурі Парижа здійснюють розслідування щодо цього інциденту, а також погроз на адресу ізраїльських атлетів, про які стало відомо раніше.