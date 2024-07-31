Китай та Австралія посунули господарів змагань у медальному заліку Олімпіади-2024

Китай піднявся на одну позицію після четвертого ігрового дня Олімпійських ігор.

Ван Чуцінь і Сунь Інша з Китаю святкують перемогу в матчі за золоту медаль у змішаному парному розряді на змаганнях з настільног

За підсумками четвертого ігрового дня Олімпіади збірна Китаю здобула золоту й срібну медалі та змогла піднятися на другу сходинку загального заліку. Покращили своє становище й австралійці, а французи водночас опустилися з другого на четверту позицію.

Десятка кращих:

1. Японія – 13 (7 золотих + 2 срібних + 4 бронзових)

2. Китай – 14 (6 + 6 + 2)

3. Австралія – 11 (6 + 4 + 1)

4. Франція – 18 (5 + 9 + 4)

5. Південна Корея – 11 (5 + 3 +3)

6. США – 26 (4 + 11 + 11)

7. Велика Британія – 12 (4 + 5 + 3)

8. Італія – 11 (3 + 4 + 4)

9. Канада – 6 (2 + 2 + 2)

10. Гонконг – 2 (0 + 1 + 2)

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35. Україна – 1 (0 + 0 + 1)

Нагадаємо, у скарбничці збірної України поки лише одна бронзова медаль, яку здобула фехтувальниця Ольга Харлан.