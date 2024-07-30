"Лівий Берег" дебютує в УПЛ 2024/25

У фіналі перехідного турніру кияни розгромили "Минай" з рахунком 3:0.

В УПЛ визначився останній, 16-й учасник чемпіонату в сезоні 2024/25.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Футбольний клуб "Лівий Берег" виграв перехідний турнір і дебютує в УПЛ 2024/25. У фіналі перехідного турніру кияни розгромили "Минай" з рахунком 3:0.

Перехідний турнір проводили після зняття "Дніпра-1" з чемпіонату України.

У стикових півфіналах "Лівий Берег" переграв "Металіст 1925", а "Минай" вибив "Епіцентр". Обидва клуби перемагали в серіях пенальті.

Вперше з 2011 року сезон в УПЛ розпочинатимуть три київські клуби: "Лівий Берег", "Динамо" та "Оболонь".

Востаннє три команди з одного міста стартували в чемпіонаті 2014/15: донецькі "Шахтар", "Металург" та "Олімпік".