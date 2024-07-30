Олімпіада-2024. День 4. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні пройдуть змагання з командної шпаги у фехтування.

Українка Влада Харькова під час індивідуальних змагань з фехтування на шпазі.

13:35. Менш ніж за годину свої виступи у команді розпочне збірна України з фехтування на шпазі. Суперниками наших дівчат будуть китаянки. Початок матчу – о 14:30.

13:15. Ще одним екзотичним видом спорту на Олімпіаді-2024 є серфінг. До слова, змагання відбуваються в Таїті. Ловіть свою хвилю!

Фото: EPA/UPG Алонсо Корреа з Перу в дії під час чоловічого раунду змагань з серфінгу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Теахупоо, Таїті.

Фото: EPA/UPG Джон Джон Флоренс із США в дії під час чоловічого раунду змагань з серфінгу на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року в Теахупоо, Таїті.

13.10. Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова у напруженому матчі перемогла Терезу Швабікову (21:19, 19:21, 21:18) у групі G. Молодчинка! На жаль, цього не вистачило, щоб пройти далі, тому вона звершила виступи на Іграх-2024.

12:55. Уявляєте, ми уже чотири дні спостерігаємо за головними спортивними подіями чотириріччя! Віримо у майбутні перемоги українців.

12:50. Сьогодні о 9:00 мали відбутися змагання з чоловічого тріатлону через незадовільну якість води в річці Сена. Їх перенесли на завтра, 31 липня. Цікаво, чи зміниться щось за день...

12:40. У плаванні поки йдемо на дно... Українець Денис Кесіль не зміг пробитися до фіналу через кваліфікацію у плаванні на 200 метрів батерфляєм. Він приплив 24-м і не зміг продовжити участь в Олімпіаді.

12:35. Серби Зорана Арунович і Дамір Мікеч стали олімпійськими чемпіонами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті. Срібло завоювали турки Севалл Тархан та Юсуф Дікеч, бронзу – Ману Бхакер та Сарабджот Сінгх з Індії.

12:30. Українка Маргарита Песоцька поступилася Бернардес Шос із Румунії в 1/16 фіналу з настільного тенісу на Олімпіаді-2024. Таким чином Україна завершила виступи у цьому виді спорту у Парижі.

Вітаємо, друзі! У четвертий змагальний день відбудуться змагання у 26 видах спорту.