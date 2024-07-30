Олімпіада-2024. День 4. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

13:35. Менш ніж за годину свої виступи у команді розпочне збірна України з фехтування на шпазі. Суперниками наших дівчат будуть китаянки. Початок матчу – о 14:30.
13:15. Ще одним екзотичним видом спорту на Олімпіаді-2024 є серфінг. До слова, змагання відбуваються в Таїті. Ловіть свою хвилю!
13.10. Українська бадмінтоністка Поліна Бугрова у напруженому матчі перемогла Терезу Швабікову (21:19, 19:21, 21:18) у групі G. Молодчинка! На жаль, цього не вистачило, щоб пройти далі, тому вона звершила виступи на Іграх-2024.
12:55. Уявляєте, ми уже чотири дні спостерігаємо за головними спортивними подіями чотириріччя! Віримо у майбутні перемоги українців.
Olympics.— The Olympic Games (@Olympics) July 30, 2024
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12:50. Сьогодні о 9:00 мали відбутися змагання з чоловічого тріатлону через незадовільну якість води в річці Сена. Їх перенесли на завтра, 31 липня. Цікаво, чи зміниться щось за день...
12:40. У плаванні поки йдемо на дно... Українець Денис Кесіль не зміг пробитися до фіналу через кваліфікацію у плаванні на 200 метрів батерфляєм. Він приплив 24-м і не зміг продовжити участь в Олімпіаді.
12:35. Серби Зорана Арунович і Дамір Мікеч стали олімпійськими чемпіонами у стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів у міксті. Срібло завоювали турки Севалл Тархан та Юсуф Дікеч, бронзу – Ману Бхакер та Сарабджот Сінгх з Індії.
12:30. Українка Маргарита Песоцька поступилася Бернардес Шос із Румунії в 1/16 фіналу з настільного тенісу на Олімпіаді-2024. Таким чином Україна завершила виступи у цьому виді спорту у Парижі.
Вітаємо, друзі! У четвертий змагальний день відбудуться змагання у 26 видах спорту.