Світоліна: «Намагалася віддати усі сили, але, на жаль, цього не вистачило»

Українська тенісистка Еліна Світоліна підбила підсумки програного матчу з Барборою Крейчиковою в 1/8 фіналу Олімпійських ігор-2024 для LB.ua.

«Я дуже засмучена. Мені було складно відновитися після вчорашнього поєдинку. Я б не сказала, що мені щось допомагало. Спека сьогодні теж трішки завадила. Учора тільки о 2 ночі заснула. Я намагалася сьогодні віддати усі сили, але, на жаль, цього не вистачило», – сказала Світоліна.

Вона зазначила, що проти суперниць рівня Крейчикової потрібно використовувати кожен шанс.

«Крейчикова – непроста суперниця, яка віднайшла свою гру, почала діяти краще. Сет був 7:6, і я не змогла, на жаль, отримати перевагу. Матч був дуже складний. Звісно, десь я могла свої шанси використати, але у третьому сеті подавала не так, як хотілося б. Коли граєш проти гравців такого рівня, чемпіонів Вімблдону, то варто використовувати усі свої шанси. Є у мене моменти зі здоровʼям, які дещо турбували, але зараз це не має значення», – пояснила українська тенісистка.

За її словами, бронзова медаль Токіо-2020 додавала їй впевненості у Парижі.