Розклад змагань Олімпіади-2024 на 30 липня

Сьогодні у Парижі відбудуться змагання з 26 видів спорту.

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Олександр Хижняк під час Олімпіади-2020 у Токіо.

30 липня на Олімпійських іграх-2024 у Парижі одразу у восьми видах спорту розіграють олімпійські медалі. Зокрема, шанс збільшити медальну скарбничку України отримають українські фехтувальниці (шпага).

Розклад змагань на 30 липня:

09:00. Тріатлон, чоловіки, фінал

10:00. Стендова стрільба, трап, чоловіки: кваліфікація

10:30. Стрільба, пневматичний пістолет, 10 метрів, мікст, матч за бронзу, фінал

11:00. Дзюдо, жінки до 63 кг, чоловіки до 81 кг

11:00. Настільний теніс, 1/16 фіналу, жінки. Маргарита Песоцька

12:00. Бадмінтон, жінки. Поліна Бугрова

12:00. Плавання, чоловіки, 200 метрів батерфляєм: кваліфікація. Денис Кесіль

14:18. Стрільба з лука, чоловіки. Михайло Усач

14:08. Плавання, естафета 4х200 м вільним стилем, чоловіки: кваліфікація

14:30. Фехтування, командна шпага, жінки: кваліфікація. Джоан-Фейбі Бежура, Олена Кривицька, Влада Харькова

14:30. Настільний теніс, змішаний парний розряд: матч за бронзу

Можливо 14:30. Теніс, 1/8 фіналу, жінки. Марта Костюк – Марія Саккарі

Можливо 4:30. Теніс, 1/8 фіналу, жінки. Еліна Світоліна – Барбора Крейчикова

Можливо 17:30. Теніс, 1/8 фіналу, жінки, пари. Костюк/ Ястремська – Шувей Се/ Чіа Ї Цао

15:30. Настільний теніс, змішаний парний розряд: фінал

16:00. Веслування, гребний слалом. Вікторія Ус

16:30. Стендова стрільба, трап, чоловіки: фінал

18:00. Футбол. Україна – Аргентина

19:15. Спортивна гімнастика, командні змагання, жінки: фінал

20:00. Регбі-7, жінки: матч за бронзу

20:45. Регбі-7, жінки: фінал

20:30. Фехтування, командна шпага, жінки: матч за бронзу

21:30. Фехтування, командна шпага, жінки: фінал

21:30. Плавання, фінали

21:32. Бокс, 1/8 фіналу. Олександр Хижняк

Нагадаємо, Україна за підсумками трьох змагальних днів Олімпіади-2024 має в активі одну бронзову медаль. Її здобула українська фехтувальниця Ольга Харлан.