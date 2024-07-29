Українська фехтувальниця Ольга Харлан на характері перемогла кореянку Чой Себін у поєдинку за бронзову медаль Олімпійських ігор-2024 у Парижі – 15:14.
Ольга поступалася під час матчу з рахунком 6:11, але змогла наздогнати суперницю і перемогти, завдавши фінального уколу за рівного рахунку.
Ця медаль стала першою для збірної України на цьогорічних Іграх!
Упродовж змагань Харлан перемогла японку Сіхомі Фокусіму (15:9), азербайджанку Анну Башту (15:6) й угорку Анну Мартон (15:7). У півфіналі змагань вона поступилася Сарі Бальцер з Франції (7:15).
Нагадаємо, 4 серпня жіноча збірна України з фехтування на шпазі змагатиметься у командній першості.