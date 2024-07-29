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Дзюдоїстка Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу через дискваліфікацію

У бою з японкою Харукою Фунакубою українка отримала три попередження.

Дзюдоїстка Білодід вилетіла з Олімпіади на стадії 1/8 фіналу через дискваліфікацію
Дар'я Білодід (архівне фото)
Фото: ukrinform.ua

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід провела другу сутичку на Олімпійських іграх 2024 у Парижі. 

В 1/8 фіналу Білодід протистояла неодноразова призерка чемпіонатів світу - Харука Фунакубо з Японії.

Сутичка затягнулася до додаткового часу, де Дар'я програла через третє шидо, яке призвело до дискваліфікації. Таким чином Білодід припинила боротьбу за нагороди на Іграх у Парижі.

Раніше сьогодні українка Білодід за 5 секунд здобула перемогу над своєю п'ятнадцятирічною суперницею з Кірибаті та пройшла до 1/8 фіналу. Бій тривав лише 5,6 секунди

Дар'я Білодід - дворазова чемпіонка світу (2018, 2019) та Європи (2017, 2024), бронзова призерка Олімпійських ігор 2020. На Іграх-2024 вона змагається у ваговій категорії до 57 кілограмів.

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