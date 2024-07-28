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Тренування тріатлоністів на Олімпіаді в Парижі скасували через забруднення Сени

Тренування тріатлоністів на Олімпіаді в Парижі скасували через забруднення Сени
Люди плавають у річці Сена
Фото: EPA/UPG

Тренування тріатлоністів на Олімпіаді в Парижі скасували через забруднення Сени. Якість води у річці погіршили дощі. 

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що оргкомітет Олімпійських ігор, Міжнародна федерація тріатлону та місцева влада ухвалили спільне рішення скасувати частину першого тренування в Сені, оскільки рівень води "не надає достатніх гарантій". 

Напередодні організатори пояснювали, що дощі, які збільшили рівень води приблизно на 16 мм, можуть погіршити її якість.

Показників якості води (рівень бактерій кишкової палички та ентерококів) не оприлюднювали, але організатори наголосили, що пріоритетом є здоров’я спортсменів. Вони розраховують, що якість води в Сені повернеться до показника нижчого за норму до початку змагань з тріатлону 30 липня. 

  • 17 липня мер Парижу Анн Ідальго зробила заплив у Сені, аби показати, що вода у річці достатньо чиста для проведення змагань на відкритому повітрі під час Олімпійських ігор.
  • Плавання у річці було заборонено протягом понад століття. На її очищення витратили 1,4 мільярда євро. Водночас тести на початку липня показали, що рівень стічних вод у річці є вищим дозволеного. Якщо під час Ігор падатимуть сильні дощі змагання з плавання в тріатлоні скасують, а перегони з марафонського плавання перенесуть на Морський стадіон Вер-сюр-Марн у регіоні Великого Парижа.
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