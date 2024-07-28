Люди плавають у річці Сена

Тренування тріатлоністів на Олімпіаді в Парижі скасували через забруднення Сени. Якість води у річці погіршили дощі.

Про це пише Le Monde.

Зазначається, що оргкомітет Олімпійських ігор, Міжнародна федерація тріатлону та місцева влада ухвалили спільне рішення скасувати частину першого тренування в Сені, оскільки рівень води "не надає достатніх гарантій".

Напередодні організатори пояснювали, що дощі, які збільшили рівень води приблизно на 16 мм, можуть погіршити її якість.

Показників якості води (рівень бактерій кишкової палички та ентерококів) не оприлюднювали, але організатори наголосили, що пріоритетом є здоров’я спортсменів. Вони розраховують, що якість води в Сені повернеться до показника нижчого за норму до початку змагань з тріатлону 30 липня.