Футбольна збірна України сьогодні зіграє вирішальний матч проти Марокко

Сьогодні олімпійська збірна України з футболу проведе другий матч у групі на Олімпіаді-2024 проти команди Марокко.

Матч пройде на стадіоні "Жоффруа Гішар" у Сент-Етьєні. Початок о 18:00 за київським часом.

Дебют на Олімпійських іграх збірної України вийшов невдалим - в першому турі синьо-жовті несподівано програли Іраку (1:2).

В рамках підготовки до Олімпіади команда під керівництвом Руслана Ротаня виграла турнір Моріса Ревелло який проходив на початку червня у Франції. На шляху до перемоги послідовно були обіграні Індонезія U20, Італія U21, Панама U23, Японія U19. У фіналі українці перемогли Кот-д'Івуаром в серії післяматчевих пенальті.

Перед стартом ОІ були зіграні товариські поєдинки з Єгиптом U23 1:1 та Парагваєм U23 2:2.

Збірна Марокко, яка вже у 8-й раз бере участь в Олімпійських іграх, обіграла Аргентину (2:1). До речі, Кращим результатом Марокко на Олімпіаді поки що є вихід із групи ще у 1972 році.

На цьогорічні Ігри до Франції марокканці кваліфікувались як переможці Кубка Африки U-23. Більшість гравців збірної під керівництвом Таріка Сектіуї виступає в європейських клубах. Серед заявки - такі відомі гравці, як Ашраф Хакімі (ПСЖ), форвардів Суф’яна Рахімі (Аль-Айн), Іліаса Ахомаша (Вільярреал), Абде Еззалзулі (Бетіса).

Раніше команди між собою не зустрічались. Тільки 22 березня цього року Марокко U23 зіграла товариську гру з Україною U21. У складі України було 8 гравців які нині грають на Олімпіаді: Батагов, Брагару, Крупський, Рубчинський, Хлань, Салюк, Краснопір і Очеретько. Тоді, завдяки голу Олега Очеретько, Україна виграла з рахунком 1:0.

У цьому матчі збірну України влаштує лише перемога. Що ж до прогнозів, о експерти Favbet вважають фаворитами збірну Марокко - на її виграш можна поставити з коефіцієнтом 1.90. Перемога підопічних Руслана Ротаня над африканцями розцінюється у 4.95, нічия - у 3.60.