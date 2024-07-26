Дуброва: «Жереб у нас непростий, але на Олімпіаді немає слабких опонентів»

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва оцінив для LB.ua суперників своїх підопічних на Олімпійських іграх.

«Дар’я (Білодід – LB.ua) вже у другому колі може зустрітися із непростою японкою, а у чвертьфіналі – зі срібною призеркою Токіо-2020. Надскладний жереб у Христини Гоман, адже вона зустрічається з призеркою Чемпіонату Європи. Взагалі розраховувати на хороший жереб на Олімпіаді – це неправильно, адже на таких змагання слабких опонентів немає. Єдиний, у кого була травма, – це Халматов. Зараз же кожен перебуває у хорошій формі», – сказав Дуброва.

За його словами, українські дзюдоїсти вже адаптувалися та готові до виступу на Олімпіаді.

«Наші змагання розпочинаються завтра. Часу на підготовку вдосталь, адже немає ні кліматичної, ні часової акліматизації. Першим виступатиме Халматов, а потім усі інші. Головне – морально підготуватися. Усі, окрім Дар’ї Білодід, дебютують на Олімпіаді. Загалом у кожного з них бойовий стан. Сподіваємося, що вони віддадуть усі сили для досягнення результату. Не дуже добре, коли спортсмен чекає свого виступу в олімпійському селищі», – розповів головний тренер збірної України з дзюдо.

Нагадаємо, 27 липня розпочнуться змагання з дзюдо на Олімпійських іграх у Парижі. Україну представлять Дільшот Халматов (60 кг), Богдан Ядов (66 кг), Дар’я Білодід (57 кг), Єлизавета Литвиненко (78 кг), Христина Гоман (78+ кг).