У Франції перед відкриттям Олімпіади відбулися підпали на залізниці

На трьох ділянках колій спалахнули пожежі, що спричинило значні затримки у русі.

26 липня вранці, за кілька годин до церемонії відкриття Олімпіади у Франції на Атлантичній, Північній та Східній швидкісних магістралях залізниці було зафіксовано три пожежі. Рух поїздів ускладнено, зокрема на вокзалі Монпарнас у Парижі. Є значні затримки.

Про це пише Le Figaro.

У Парижі збої пов’язані з пожежею біля колій поблизу Куртелена в Ер і Луарі.

На півночі пожежа сталася в секторі Аррас. Рух поїздів перервано з 5:15 ранку. На Східній швидкісній магістралі пожежа зафіксована поблизу Паньї-сюр-Мозель.

Натомість Південно-Східна швидкісна лінія лінія не постраждала, там саботаж вчасно зупинили.

Залізнична компанія заявила про те, що стала жертвою "масованої атаки". Залізничники намагаються усунути пошкодження. Пасажирів перенаправляють на інші гілки залізниці. Потяги перенаправляють на різні колії, але доведеться скасувати велику кількість рейсів.

В перевізника попереджають, що усунення несправностей може тривати всі вихідні, а відновлення руху можливе щонайменше у понеділок.

Французька поліція посилила патрулювання на вокзалах Парижа, щоб підготуватися до напливу мандрівників.