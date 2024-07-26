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На фабриці феєрверків під Софією сталася пожежа. Є загиблий, поранена і зниклі безвісти

Вибухи тривали з вчорашнього вечора до ранку п'ятниці. На одному зі складів підприємства було дві тонни тротилового еквівалента.

На фабриці феєрверків під Софією сталася пожежа. Є загиблий, поранена і зниклі безвісти
Фото: BTA

Одна людина загинула, а ще одна отримала серйозні поранення унаслідок пожежі на фабриці феєрверків у Болгарії, яка спричинила серію вибухів, пише Reuters.

Вибухи зафіксували близько 18:30 у місті Єлин Пелин поблизу столиці Софії. У небо піднялися грибоподібні хмари, деякі з яких були усіяні червоними та білими плямами від феєрверків, що вибухали.

Електроенергію у районі інциденту відразу вимкнули.

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Міністр внутрішніх справ Калін Стоянов повідомив, що 49-річний чоловік помер від травм, отриманих під час пожежі, а його 20-річна донька перебуває у важкому стані.

Також, за його словами, двоє чоловіків, 22-річний син власника складу та 60-річний працівник, були на складі та вважаються зниклими безвісти.

Мешканці повідомили місцевим ЗМІ, що слабші вибухи лунали всю ніч до ранку п'ятниці. Територію оточили, а військові вертольоти сканували місце події. На місці дислокувалися військовослужбовці з чотирма водовозами, а також сапери та інші фахівці.

За попередніми даними, на одному зі складів було дві тонни тротилового еквівалента, повідомляє Болгарське інформаційне агентство.

Фото: BTA

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