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На Рівненщині поліція затримала чергового палія військових автівок

За підпал рівнянин планував отримали 30 тисяч гривень. Тепер йомузагрожує до 8 років. 

На Рівненщині поліція затримала чергового палія військових автівок
Рівненський палій
Фото: СБУ

У Рівненській області затримали чергового палія автомобілів військових. Раніше засудженого за вчинення майнових злочинів 45-річного рівнянина ФСБ дистанційно залучила до співпраці.

Як повідомили у Нацполіції, за такий злочин чоловік планував отримати 30 тисяч гривень.

Житель обласного центру в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України, з обов’язковою фіксацією своїх злочинних дій, аби країна-агресор, використовуючи медіа, мала змогу в подальшому дискредитувати населення України.

На початку липня зловмисник підпалив автомобіль Nissan PICK-UP, який належав військовослужбовцю та одразу відзвітувався про виконану роботу, надіславши фото.

Спалене авто військових
Фото: Нацполіція
Спалене авто військових
Спалене авто військових
Фото: Нацполіція
Спалене авто військових

Чоловіка оперативно затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За місцем проживання палія правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили мобільний телефон з доказами злочинних дій, легкозаймисті суміші та банківську картку. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову «винагороду» від спецслужб РФ, поки зʼясовує слідство.

Слідчі повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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