У Рівненській області затримали чергового палія автомобілів військових. Раніше засудженого за вчинення майнових злочинів 45-річного рівнянина ФСБ дистанційно залучила до співпраці.
Як повідомили у Нацполіції, за такий злочин чоловік планував отримати 30 тисяч гривень.
Житель обласного центру в одному із російських чат-ботів знайшов пропозицію за винагороду підпалити авто, яке належить Збройним силам України, з обов’язковою фіксацією своїх злочинних дій, аби країна-агресор, використовуючи медіа, мала змогу в подальшому дискредитувати населення України.
На початку липня зловмисник підпалив автомобіль Nissan PICK-UP, який належав військовослужбовцю та одразу відзвітувався про виконану роботу, надіславши фото.
Чоловіка оперативно затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За місцем проживання палія правоохоронці провели санкціонований обшук, під час якого вилучили мобільний телефон з доказами злочинних дій, легкозаймисті суміші та банківську картку. Втім, чи встиг зловмисник отримати грошову «винагороду» від спецслужб РФ, поки зʼясовує слідство.
Слідчі повідомили фігуранту про підозру в скоєнні злочину, та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.
- Це вже не перший випадок підпалу авто на Рівненщині. Поліцейські затримали 22-річного рівнянина, який палив авто військовслужбовців. Таку "роботу" він знайшов у російському чат-боті.
- У липні у Рівному викрили місцевого 24-річного мешканця, який на замовлення російських спецслужб спалив авто, видавши його за військове.
- У травні в Силах оборони попередили про підготовку Росією провокацій проти співробітників ТЦК.