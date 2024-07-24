Російські війська атакували рятувальників, які приїхали гасити пожежу на Херсонщині.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Сьогодні вдень в передмісті Херсона після скиду вибухівки з дрона загорівся житловий будинок. За викликом приїхав пожежно-рятувальний підрозділ та розпочав пожежогасіння. Через деякий час ворог почав обстрілювати місця, де працювали вогнеборці.
На щастя, рятувальники не постраждали, уламками пошкоджено пожежний автомобіль.
Як повідомлялося, на Херсонщині за минулу добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще принаймні четверо отримали поранення. Серед поранених є поліцейські.
Росіяни постійно завдають повторних ударів біля місць попередніх обстрілів, аби влучити в рятувальників, медиків та правоохоронців.