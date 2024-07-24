Російські війська атакували рятувальників, які приїхали гасити пожежу на Херсонщині.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вдень в передмісті Херсона після скиду вибухівки з дрона загорівся житловий будинок. За викликом приїхав пожежно-рятувальний підрозділ та розпочав пожежогасіння. Через деякий час ворог почав обстрілювати місця, де працювали вогнеборці.

На щастя, рятувальники не постраждали, уламками пошкоджено пожежний автомобіль.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, на Херсонщині за минулу добу внаслідок російської агресії одна людина загинула, ще принаймні четверо отримали поранення. Серед поранених є поліцейські.

Росіяни постійно завдають повторних ударів біля місць попередніх обстрілів, аби влучити в рятувальників, медиків та правоохоронців.