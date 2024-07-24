Головком: втрати Росії у війні втричі більші за українські

Але назвати число українських втрат він відмовився.

Втрати Росії у війні втричі більші від втрат України, а на деяких напрямках навіть ще більші. Про це в розмові з The Guardian сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Поточні втрати України він відмовився називати. Сирський назвав ці дані чутливими і такими, які Москва може використати у своїх інтересах.

Він сказав, що їхнє число убитих значно більше.

Станом на зараз, за оцінкою українського Генштабу, Росія втратила понад 570 000 убитими і пораненими.