Головком: втрати Росії у війні втричі більші за українські

Втрати Росії у війні втричі більші від втрат України, а на деяких напрямках навіть ще більші. Про це в розмові з The Guardian сказав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Поточні втрати України він відмовився називати. Сирський назвав ці дані чутливими і такими, які Москва може використати у своїх інтересах.
Він сказав, що їхнє число убитих значно більше.
Станом на зараз, за оцінкою українського Генштабу, Росія втратила понад 570 000 убитими і пораненими.
- 25 лютого 2024-го український президент назвав кількість загиблих за Україну військових – 31 000 людей. Це число не включало зниклих безвісти.
- 23 лютого президент сказав, що Україна втратила десятки тисяч військових. Він сказав, що військові втрати України і Росії складають 1:5 – один наш проти п'яти окупантів.
- Точну кількість втрат Україна не розкривала. Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що рішення не ділитись інформацією про втрати Збройних сил було ухвалене разом з військовими.
- Лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляв, що пропонував президентові розкрити дані про українські втрати. Тоді Володимир Зеленський ще не ухвалив рішення щодо цього. "Коли ви ідете на вулиці і питаєте людей про втрати, я не чув жодного разу менше ніж 100 000. А наші втрати набагато менші", – запевнив він.