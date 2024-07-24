Росіяни вночі обстріляли п'ять громад Сумщини, постраждала людина

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У ніч на середу російські окупанти дев’ять разів обстріляли п’ять громад Сумської області. У Миропільській громаді поранено місцеву жительку.

Про це повідомила Сумська обласна військова адміністрація.

"Вночі та зранку росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 78 вибухів. Обстрілу зазнали Миропільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - йдеться в повідомленні.

Миропільська громада: ворог гатив з артилерії (2 вибухи). Унаслідок обстрілу поранення дістала місцева жителька.

Середино-Будська громада: з території РФ здійснено атаку 7 ворожих FPV-дронів (7 вибухів).

Великописарівська громада: росіяни вдарили з артилерії (10 вибухів).

Шалигинська громада: 41 міну скинув ворог на територію громади. Також був артобстріл (13 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (5 вибухів).

23 липня росіяни обстріляли 9 громад Сумщини. Ворог також завдав авіаційного удару по об'єкту критичної інфраструктури Шосткинської громади. Окрім значних руйнувань виникла масштабна пожежа.