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Росіяни за день обстріляли 9 громад Сумщини

Протягом дня у області пролунало 85 вибухів.

Росіяни за день обстріляли 9 громад Сумщини
Росіяни за день обстріляли 9 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 23 липня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська та Середино-Будська громади Сумської області. 

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 25 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 85 вибухів. 

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни вдарили дроном, мінометами та артилерією.

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Великописарівську громаду окупанти атакували БпЛА та з АГС, а Есманьську - FPV-дронами.

По Хотінській громаді армія РФ била з мінометів та ракетами з вертольоту.

Середино-Будську громаду ворог атакував дронами та обстріляв з кулемету, а Миколаївську - з артилерії.

Юнаківську громаду російські військові атакували БпЛА та ракетами з вертольоту.

Краснопільську громаду окупаційні сили обстріляли з артилерії та мінометів, а Дружбівську - з кулемету та з РПГ.

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