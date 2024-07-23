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Зеленський: Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність

Україна шукає свої рішення, свої варіанти дій, поки очікуються рішення партнерів. 

Зеленський: Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Сьогодні президент провів засідання Ставки. Були доповіді Головкома Сирського та начальника Генштабу Баргилевича щодо фронту – наших дій, наших кроків та реальної ситуації з намірами та можливостями окупанта. 

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Наше завдання – всіма методами та всіма силами забезпечувати постійне ефективне ураження російських військ, їхньої логістики, їхніх значущих позицій не лише на фронті безпосередньо, а й по всій доступній глибині”, – сказав президент. 

Володимир Зеленський зазначив, що Україна шукає свої рішення, свої варіанти дій, поки очікуються рішення партнерів. Ключове при цьому – наші дрони. І українські воїни вже довели, що є справжніми новаторами у багатьох напрямах застосування дронів. 

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Сьогодні ж на Ставці детально проаналізували наші можливості у РЕБ і розглянули ракетну програму. 

“Наша ракетна програма має хорошу динаміку, і хоч це – важке завдання, але поступово ми наближаємося до можливості застосовувати свої ракети, а не лише покладатися на ракети в постачанні від партнерів. Україна має з часом вийти на максимальну оборонну самостійність – саме такі держави завжди легше знаходять дієвих союзників та реалізовують свої інтереси”, – наголосив голова держави.

Сьогодні ж із візитом в Україні був Державний секретар Ватикану кардинал Паролін – це сигнал підтримки України і нашого прагнення жити у власній державі та справді жити мирно. 

Володимир Зеленський говорив із новим прем’єр-міністром Естонії та домовився про зустріч. 

“Сьогодні ж керівник Офісу Андрій Єрмак говорив із Філом Гордоном, радником із питань національної безпеки віцепрезидентки США Камали Гарріс. Саме на рівні віцепрезидентки Америка брала участь у першому Саміті миру, і важливо, щоб не зменшувалася динаміка нашої спільної роботи заради справедливого миру”, – підкреслив президент.

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