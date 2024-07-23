Міненерго і японське агентство JICA домовилися про постачання енергообладнання в Україну

23 липня відбулася зустріч заступниці міністра енергетики України Світлани Гринчук із делегацією Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) на чолі зі старшим віцепрезидентом JICA Шохеєм Харою.

Як ідеться на сайті Міненрго сторони домовилися про співпрацю в галузі енергетики, зокрема, допомогу енергетичним обладнанням для нашої держави.

Японська сторона підтвердила готовність надати Україні відповідне обладнання, зокрема, для потреб Харківської області, яка регулярно зазнає ворожих обстрілів і має досить критичну ситуацію з енергопостачанням.

Також партнери наголосили на готовності продовжувати постачати в Україну важливе енерегообладнання й надавати фінансову підтримку.

Під час зустрічі йшлося і про забезпечення фізичного захисту, а також питання кібербезпеки енергооб’єктів.