Україна придбала через Prozorro Market вже 20 тисяч безпілотників на 1,7 млрд гривень, - Мінекономіки

Зараз у е-каталозі - близько 120 постачальників, а середня конкуренція - 9 учасників на процедуру.

Держава придбала для війська вже 20 тисяч безпілотних літальних апаратів через електронний каталог Prozorro Market.

Про це повідомило Міністерство економіки.

Йдеться про такі БПЛА, як DJI Mavic, DJI Matrice, DJI Phantom, AUTEL EVO II, FPV тощо. Їх загальна вартість перевищує 1,7 млрд грн.

Prozorro Market працює за принципом онлайн-магазину для закупівель за бюджетні кошти. Основну його частину адмініструє державна установа "Професійні закупівлі".

Зазвичай дрони через електронний каталог купують не тільки безпосередньо військові частини, а й громади, які потім передають БПЛА війську. Загалом, понад 250 замовників регулярно купують безпілотники через Prozorro Market.

"Одна з ключових переваг Prozorro Market – швидкість та висока конкуренція. До того ж його асортимент регулярно розширюється – з’являються нові дрони, що доступні до закупівлі. Зараз близько 120 постачальників продають безпілотники в е-каталозі, а середня конкуренція складає 9 учасників на процедуру", - зазначили в Мінекономіки.

Директор Професійних закупівель Євген Якубовський додав, що завдяки високій конкуренції в е-каталозі держава має можливість ефективно використовувати кошти. Так, економія на закупівлі дронів через Prozorro Market, за його словами, вже зараз складає 110 млн грн.

"На ці кошти можна придбати додаткові безпілотники", - зазначив він.