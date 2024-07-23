Україна залучить майже $4 млрд гранту від США на зарплати медиків, рятувальників і вчителів

Уряд ухвалив рішення про залучення гранту на 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів Америки, які спрямують на зарплати працівникам бюджетної сфери.
Про це йдеться у повідомленні Кабміну.
Кошти надійдуть через структури Світового банку.
Уряд направить ці гроші на зарплати рятувальникам, вчителям, медикам, а також на програми соціальної підтримки. Надходження гранту очікується вже найближчим часом.
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