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Україна залучить ще майже 7,9 млрд доларів від Штатів

Також залучать 100 млн євро для кредитування малого і середнього бізнесу.

Україна залучить ще майже 7,9 млрд доларів від Штатів
Засідання уряду
Фото: Кабінет міністрів

Сьогодні, 30 травня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд ухвалив проект угоди між Україною та США, який дозволить отримати нашій державі майже 7,9 млрд доларів фінансово-економічної підтримки. 

"Це кошти в межах нового пакета американської допомоги, які будуть спрямовані в бюджет України", – сказав очільник уряду, йдеться у повідомленні пресслужби Кабміну. 

Також підтримали рішення про залучення до 100 млн євро від Європейського інвестиційного банку. Ці кошти будуть направлені для кредитування малого і середнього бізнесу.

Загалом цьогоріч Україна вже отримала 11,8 млрд доларів міжнародної фінансової допомоги. Це, зокрема, кошти МВФ, кошти Євросоюзу за програмою Ukraine Facility, кошти інших партнерів: Японії, Канади, Великої Британії.

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