Укренерго не прогнозує відключень світла 30 травня

Якщо ситуація зміниться, про це повідомлять додатково.

30 травня в Україні не прогнозують відключення світла.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про обмеження енергоспоживання повідомлять додатково.