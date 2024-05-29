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Укренерго не прогнозує відключень світла 30 травня

Якщо ситуація зміниться, про це повідомлять додатково.

Укренерго не прогнозує відключень світла 30 травня
Укренерго
Фото: Макс Требухов

30 травня в Україні не прогнозують відключення світла.

Про це повідомило Укренерго.

У компанії попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про обмеження енергоспоживання повідомлять додатково.

  • Це вже буде третя доба, коли НЕК не прогнозує відключення світла.
  • Графіки довелося застосовувати після того, як Росія відновила масовані атаки на українську енергетику наприкінці зими та на початку весни. 
  • Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.
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