Укренерго не прогнозує відключень світла 30 травня

30 травня в Україні не прогнозують відключення світла.
Про це повідомило Укренерго.
У компанії попередили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про обмеження енергоспоживання повідомлять додатково.
- Це вже буде третя доба, коли НЕК не прогнозує відключення світла.
- Графіки довелося застосовувати після того, як Росія відновила масовані атаки на українську енергетику наприкінці зими та на початку весни.
- Кабмін зобов'язав обленерго зробити графіки відключення світла справедливими та рівномірними. Пріоритетне енергозабезпечення матимуть об’єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та підприємства, які виконують мобілізаційні завдання.