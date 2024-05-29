Гранти ветеранам: ще 23 переможці отримають 12 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу

Загалом від старту ветеранського компонента грантової програми “Власна справа” вже 646 ветеранів та членів родин учасників бойових дій отримають гранти.

Заступник міністра економіки України Тетяна Бережна заявила, що ще 23 переможці за підсумками дев’ятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти для ветеранів отримають 12 млн грн на започаткування або розвиток свого бізнесу, повідомляє урядовий портал.

За її даними, загалом від старту ветеранського компонента грантової програми “Власна справа” вже 646 ветеранів та членів родин учасників бойових дій отримають гранти. В їхній бізнес держава інвестує загалом 300 млн грн. Про це повідомила

“Майже 40% отримувачів грантів – люди, які за підтримки держави розпочнуть бізнес з нуля. 60% – підприємці з досвідом, які за грантові кошти розвиватимуть свою справу”, – зазначила Тетяна Бережна.

Серед 23 переможців дев’ятої хвилі подачі заяв на гранти 19 учасників бойових дій та 4 члени родин ветеранів. 17 переможців отримали грант розміром до 500 тис. грн, 2 – до 250 тис. грн, 4 – до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Вінницької, Дніпропетровської, Одеської областей.

Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати свій бізнес грантоотримувачі, – переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування, оптова та роздрібна торгівля, транспорт і складське господарство.

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн - для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн - для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти в свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.

Заявки на отримання гранту подаються через портал Дія разом з бізнес-планом.

Зазначається, що урядовий проєкт єРобота є однією зі складових політики “Зроблено в Україні” та включає грантові програми, спрямовані на стимулювання підприємницької діяльності та створення робочих місць.

Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів для ветеранів та другого з їх подружжя, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства.

Подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок на всі напрямки програми єРобота триває.